محليات

ضبط 1.242.740 قرص أمفيتامين مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بالمدينة المنورة

في عمليتين أمنيتين لمكافحة المخدرات انتهتا بالقبض على الجناة الـ7.. 4 مصريين و3 مواطنين
ضبط 1.242.740 قرص أمفيتامين مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بالمدينة المنورة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة، والقبض على (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية المصرية و(3) مواطنين.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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