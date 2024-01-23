تذوق بأسعار زهيدة.. جولة مع أشهر الأطعمة العالمية والمنتجات بـ"مركزية المدينة"

ورصدت جولة "واس" لحظة خروج آلاف المصلين بعد انقضاء صلاة العشاء في المسجد النبوي أمس، واصطفافهم أمام سلسلة مطاعم وأركان غذائية تنتشر على امتداد طريق الملك فهد في الساحة الشمالية للمنطقة المركزية، توفّر لهم خيارات منوعة لتناول وجبة العشاء في الهواء الطلق من المطبخ الهندي، أو التركي، أو الإندونيسي، أو المصري، أو الباكستاني، أو الأفغاني، أو الماليزي، أو الإيطالي، أو المطبخ الشامي، ضمن أكبر سلسلة مطاعم منوعة أوروبية وآسيوية وأفريقية وعربية، هُيئت لتلبية رغبات كافة الزائرين مع سهولة وصولهم للمكان من المسجد النبوي أو من أماكن سكنهم في الفنادق المجاورة.