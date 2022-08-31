"المدني" يحذر من حرق المخلفات الزراعية دون اتخاذ التدابير الوقائية

جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير، عبر حسابها في "تويتر"، من حرق المخلفات الزراعية للتخلص منھا دون اتخاذ التدابير الوقائیة، حيث إنها قد تكون سببًا في توسع الحريق وانتشاره.
وجددت التأكيد على أصحاب المزارع التخلص من الحشائش بالطرق الصحيحة وتجنّب حرقها إلا في أضيق نطاق ووفق ضوابط، في مقدمتها أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من المخلفات بعد إشعار أقرب مركز للدفاع المدني قبل القيام بعملية الإحراق.
وأضافت أن من أهم الضوابط أثناء حرق المخلفات؛ أن تكون عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة، وأن تكون على كميات بسيطة، مع الأخذ بالاعتبار اتجاه مهب الريح.