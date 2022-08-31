"المدني" يحذر من حرق المخلفات الزراعية دون اتخاذ التدابير الوقائية

وأضافت أن من أهم الضوابط أثناء حرق المخلفات؛ أن تكون عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة، وأن تكون على كميات بسيطة، مع الأخذ بالاعتبار اتجاه مهب الريح.