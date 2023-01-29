بعد هزة جازان الأرضية.. "العمري": شددوا على تطبيق كود البناء في المنطقة

أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري، أهمية التشديد على تطبيق كود البناء في منطقة جازان؛ وذلك على خلفية الهزة الأرضية التي شهدتها منطقة جازان يوم أمس.
وقال "العمري": إن الهزة الأرضية وقعت في القشرية المحيطية على عمق ستة كيلو مترات؛ مبينًا أن المنطقة تعرضت لنشاط زلزالي، وذلك بعد إرادة الله؛ موضحًا أن وقوع المنطقة على قبب ملحية جعلت السرعات الزلزالية عالية ويستمر الإحساس بالهزات؛ ولكن لا تأثير لها؛ كما حصل أن شعر بها سكان فيفاء وغيرها، ويكون تأثيرها قليلًا بسبب وقوعها بالقرب من البحر الأحمر، وإذا وقعت الهزات في البحر يحدث امتصاص لتلك الهزات؛ وبالتالي يكون تأثيرها بسيطًا.
وشدد الدكتور على تطبيق كود البناء في محافظات منطقة جازان؛ لوقوع العديد من الصدوع المستعرضة التي تأخذ اتجاه شمال شرق وجنوب غرب، ولسبب وجود السد الذي يُعتبر ثاني أكبر سد في المملكة، ولكون المنطقة مقبلة على نهضة اقتصادية يجب التشديد على تطبيق كود البناء.
وطمأن "العمري" المواطنين والمقيمين في جازان، أن الهزات التي تحدث في المنطقة لا يوجد لها أي تأثير.