بعد هزة جازان الأرضية.. "العمري": شددوا على تطبيق كود البناء في المنطقة

وقال "العمري": إن الهزة الأرضية وقعت في القشرية المحيطية على عمق ستة كيلو مترات؛ مبينًا أن المنطقة تعرضت لنشاط زلزالي، وذلك بعد إرادة الله؛ موضحًا أن وقوع المنطقة على قبب ملحية جعلت السرعات الزلزالية عالية ويستمر الإحساس بالهزات؛ ولكن لا تأثير لها؛ كما حصل أن شعر بها سكان فيفاء وغيرها، ويكون تأثيرها قليلًا بسبب وقوعها بالقرب من البحر الأحمر، وإذا وقعت الهزات في البحر يحدث امتصاص لتلك الهزات؛ وبالتالي يكون تأثيرها بسيطًا.