"أمانة المدينة" ترفع 617 ألف م³ من مخلفات البناء والترميم والهدم خلال شهر

وأوضحت "الأمانة" أن فرقها الميدانية قد قامت برفع (39) لوحة دعائية مخالفة من شوارع المدينة، و(45) مركبة تالفة ومهملة من الطرق والأحياء ومعالجة (1250) م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين في ( 29) موقعًا، إضافةً إلى إصلاح ما يزيد عن (4480) م2 من حفر الشوارع، و(600) متر طولي من الأرصفة، و(1186) من أعمدة الإنارة، ورفع (617622 م³) من مخلفات البناء والترميم والهدم من الأراضي الفضاء، ومعالجة (1348) حاوية للنظافة، وتقليم وتنسيق ما يزيد عن (12447) شجرة في الطرق الداخلية والفرعية، علاوةً على تهذيب ما يفوق الـ (77296) م2 من المسطحات والحدائق العامة.