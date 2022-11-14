"أمانة المدينة" ترفع 617 ألف م³ من مخلفات البناء والترميم والهدم خلال شهر

تمكنت أمانة المدينة المنورة خلال شهر أكتوبر الماضي من رفع مخلفات البناء والترميم والهدم، وتهذيب المسطحات الخضراء ومعالجة الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع المنطقة، لتحسين المشهد الحضري.
وقامت الفرق الميدانية بإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، إضافة إلى معالجة أوضاع حاويات النظافة في أحياء المدينة المنورة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.
وأوضحت "الأمانة" أن فرقها الميدانية قد قامت برفع (39) لوحة دعائية مخالفة من شوارع المدينة، و(45) مركبة تالفة ومهملة من الطرق والأحياء ومعالجة (1250) م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين في ( 29) موقعًا، إضافةً إلى إصلاح ما يزيد عن (4480) م2 من حفر الشوارع، و(600) متر طولي من الأرصفة، و(1186) من أعمدة الإنارة، ورفع (617622 م³) من مخلفات البناء والترميم والهدم من الأراضي الفضاء، ومعالجة (1348) حاوية للنظافة، وتقليم وتنسيق ما يزيد عن (12447) شجرة في الطرق الداخلية والفرعية، علاوةً على تهذيب ما يفوق الـ (77296) م2 من المسطحات والحدائق العامة.
ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للمشاركة والإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معها وفق للأنظمة والتعليمات.