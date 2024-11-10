ناطحة سحاب من الكتب داخل كل جينوم بشري.. "الخضيري" يعدّد المعجزات في أجسامنا!

وتابع: يحتوي الجسم البشري على نحو 80 تريليون خلية، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، معجزات إلهية في أجسامنا لم تستطع الأبحاث فهمها ومعرفة أسرارها منذ 70 سنة وإلى الآن، فكل جين له وظيفة؛ ما يعني أن لدينا 33 ألف وظيفة في أجسامنا.