ناطحة سحاب من الكتب داخل كل جينوم بشري.. "الخضيري" يعدّد المعجزات في أجسامنا!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن عدد القواعد النيتروجينية "bases" في خلية واحدة من جسم الإنسان يبلغ 6 مليارات قاعدة تتكرّر لتعطي 30 ألف جين في الخلية الواحدة، ولكل جين وظيفة منفصلة أو صفة وراثية منفصلة عن الجين الذي يليه.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه القواعد تتكوّن من: الجوانين والسايتوسين والثيامين والأدينين، ويرمز لها اختصاراً A وT وC وG، وتتكرّر هذه القواعد مليارات المرات في جميع أجزاء الجينوم (مجموعة الكروموسومات).
وأضاف: يحتوي الجينوم البشري، على سبيل المثال، على 3 مليارات زوج من هذه القواعد (لو رمزنا لكل قاعدة بحرف من حروف الكتابة لملأت 3 آلاف كتاب؛ يحتوي كل كتاب على 500 صفحة؛ أي ما يشكّل مجموعها كتاب كبير يبلغ ارتفاعه ارتفاع مبنى ناطحة سحاب، وكل ذلك في نواة خلية بشرية واحدة.
وتابع: يحتوي الجسم البشري على نحو 80 تريليون خلية، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، معجزات إلهية في أجسامنا لم تستطع الأبحاث فهمها ومعرفة أسرارها منذ 70 سنة وإلى الآن، فكل جين له وظيفة؛ ما يعني أن لدينا 33 ألف وظيفة في أجسامنا.
ودعا "الخضيري"؛ إلى النظر في التداخل والتناسق واختلاف نماذج الوظائف والعمل المتناسق بين القلب والرئة والكلى والكبد في وقتٍ واحدٍ، والنظر إلى تبادل الوظيفة في لحظات؛ بل في ثوانٍ محدّدة؛ إما تتوقف وإما تستمر في العمل حسب حالة الشخص الصحية، وقال: "تناسق معقد يسلب الألباب ويُلجِم الناكرين لتلك النعم والمعجزات".