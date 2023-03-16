وزير الإعلام يدعو في اجتماع عربي لبحث آلية تنفيذية لمواجهة ما تبثه المنصات الدولية من محتوى يتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع

ولفت خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقدت دورته الـ16 في دولة الكويت، اليوم، برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب أمس، إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف الدول العربية الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها لأي من هذه الضوابط.