وزير الإعلام يدعو في اجتماع عربي لبحث آلية تنفيذية لمواجهة ما تبثه المنصات الدولية من محتوى يتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون، والتسامح، واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلًا لتحقيق الازدهار للشعوب، والتأكيد على احترام القيم، وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.
ولفت خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقدت دورته الـ16 في دولة الكويت، اليوم، برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب أمس، إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف الدول العربية الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها لأي من هذه الضوابط.
كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأصحاب المعالي وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية المشاركة في الاجتماع؛ كما قدّم معاليه الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأوضح وزير الإعلام، أن الاجتماع يأتي امتدادًا للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويناقش أبرز التحديات الإعلامية التي تواجهها الدول العربية، في ضوء التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف القطاعات.