بدء سريان قرار توطين مهن "خدمة العملاء" في جميع أنحاء المملكة

ويشمل قرار توطين "مهن خدمة العملاء" بنسبة 100% المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاطٍ رئيسٍ أو نشاطٍ داعمٍ أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار توطين "المهن القانونية" بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، التي تشمل "مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية"، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، كما يُشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.