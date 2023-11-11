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أمطارٌ تتواصل ورياحٌ حاضرة.. تعرَّف على أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

"الوطني للأرصاد": ضبابٌ خلال الليل والصباح الباكر.. والسودة تسجّل أدنى درجة حرارة 7 مئوية
أمطارٌ تتواصل ورياحٌ حاضرة.. تعرَّف على أبرز الظواهر الجوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاء من المدينة المنوّرة، وكذلك أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف، أنه لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتابع المركز، أن ينبع سجّلت أعلى حرارة بـ 35 مئوية، والسودة أقل درجة حرارة 7 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بمكة المكرّمة وجدة والباحة وينبع والسودة.

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الأرصاد

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