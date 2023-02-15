مدرب الدراجات الاستعراضية الفرنسي: السعودية محطة مهمة في الاستضافات لكل الرياضات

وأردف: "بصفتي مدربًا فإن مهمتي تهيئة المشاركين نفسيًّا وجسديًّا وتدريبهم بشكل مستمر وتعليمهم بحيل مختلفة وجديدة لمختلف المستويات، وهذه الرياضة تتطلب العديد من المهارات الجسدية والنفسية وصحتهم في كلا الجانبين مهمة في حال تعرض الدراج لأي إصابة فجسمه إذا كان متدربًا تكون خفيفة عليها، ومن مهامنا أيضًا أن نجعلهم يتدربون كل يوم وبأكبر قدر ممكن، في الفريق مدربة للصحة النفسية، ومعدّ ومدرب للتمارين الجسدية ومساعدة للمدرب".