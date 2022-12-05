وزير الشؤون البلدية يعلن عن الوصول لأكثر من 260 ألف متطوع ومتطوعة

وتضمن حفل الإطلاق عرضاً مرئياً لمنجزات برنامج التطوع في الوزارة، كما شهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التطوعي، وكرم عددًا من الأمانات والبلديات التي كان لها دور بارز وجهود ملموسة في العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم العديد من الجهات الداعمة للعمل التطوعي من القطاع الخاص وتكريم الرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في العمل التطوعي.