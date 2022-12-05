وزير الشؤون البلدية يعلن عن الوصول لأكثر من 260 ألف متطوع ومتطوعة

برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، حفل افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة، بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.
وشهد الحفل حضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، وعدد من المسؤولين والفاعلين بالمجال التطوعي من مؤسسات وأفراد، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأشار "الحقيل"، خلال كلمة ألقاها إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفخر بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة؛ وتحقيق أكثر من 370 حساباً مُفَعِّلاً للعمل التطوعي؛ تشمل جميع مُدن المملكة.
وبيّن أن الوزارة حققت خلال عام 2022 انضمام 43 ألف متطوّع ومتطوعة؛ وجرى استيعابهم عبر 4 مسارات"، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تحقيق رؤية سمو ولي العهد للوصول إلى مليون متطوع في 2030".
وأضاف أن منطلقات العمل التطوعي لدى الوزارة كثيرة؛ وأبرزها وجود الفُرص والاحتياج، إذ تُنفذ الوزارة أكثر من 40% من أعمال المُدُن؛ وهذا يزيد من عدد الفُرص التطوعية المُمكن طرحها، ولدى الوزارة الاحتياج بسبب تنوّع أعمال الوزارة؛ وكثّرة مشاريعها؛ مما يدفع لفتح الباب للمُشاركة في تقديم الدعم والمساندة لها.
ونوّه بالمنظومة التي عملت الوزارة على إيجادها والتي تحفظ للمتطوّع حقوقه؛ والعمل سوياً لتشكيل الوعي تجاه العمل التطوّعي، بفتح المسارات أمام الجميع ليصبحوا شُركاء مجتمعيين، وعبر حوكمة الأعمال؛ ليكونوا تحت مظلة آمنة وغطاء يمنحهم كل ما يدفعهم للعطاء أكثر، عبر توفير بيئة عمل تطوعي إيجابية.
وتضمن حفل الإطلاق عرضاً مرئياً لمنجزات برنامج التطوع في الوزارة، كما شهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التطوعي، وكرم عددًا من الأمانات والبلديات التي كان لها دور بارز وجهود ملموسة في العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم العديد من الجهات الداعمة للعمل التطوعي من القطاع الخاص وتكريم الرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في العمل التطوعي.
وقام "الحقيل" بتدشين أربعة منتجات تطوعية شملت منصة المشاركة المجتمعية من خلالها سيتم الوصول لبيان أعمال ونجاحات الموظفين، وتمييز المشاركات؛ وسهولة الوصول لها وإبرازها مما سيُسهل عمل المتطوعين ويزيد من الفرص التطوعية لهم؛ بالإضافة لدليل المتطوع، واتفاقية "ولاء ون" لتقديم خدمات للمتطوعين، وتدشين السترة الموحدة للمتطوع على مستوى المملكة.
يذكر أن ملتقى التطوّع البلدي الأول والذي يتوافق مع يوم التطوّع العالمي؛ يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويُعزز هذا الملتقى من الأعمال التطوعية والخدمات الاجتماعية التي تطرحها أمانة العاصمة المقدسة ضمن خططها الهادفة إلى رفع نسبة المتطوعين بمكة المكرمة، وتوسيع فرص المشاركة وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وطرح مبادرات ترتقي بالعمل التطوعي.