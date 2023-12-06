الرئيس الروسي يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير المنطقة

كما كان في استقباله أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.