"الحج": تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وقالت الوزارة: انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتدادًا لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة، فقد تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ أسوةً ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.