بالصور.. استعدادات مكثفة بالطائف وتجهيزات متكاملة للاحتفاء باليوم الوطني

وأتاحت الأمانة الفرصة لمشاركات كافة الجهات العامة والخاصة ومراكز الأحياء والمتطوعين والمتطوعات في الاحتفالات، وسخرت كافة القدرات والإمكانات لإظهار هذه المناسبة الغالية بالشكل الذي يليق بأهميتها، وبينت أن كل العروض والفعاليات تم إعدادها بعناية لتكون ملائمة لجميع الأعمار، وتحمل في طياتها رسائل تعمل على تعزيز الانتماء الوطني.