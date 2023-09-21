بالصور.. استعدادات مكثفة بالطائف وتجهيزات متكاملة للاحتفاء باليوم الوطني

أهابت أمانة محافظة الطائف بالجميع التعاون معها لإبراز كافة البرامج للاحتفاء باليوم الوطني 93 بالشكل المناسب، وأن يعي الشباب دورهم في تحقيق التآلف والتآزر والانضباط ونبذ إشاعة الفوضى، واحترام الخطط الأمنية وتسهيل حركة السير تعزيزاً للروح الوطنية لدى كافة أطياف المجتمع المتماسك، وأهمية تفاعل المواطن وكل من يقيم على ثرى هذه الأرض الطاهرة بدوره ومسؤوليته للحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وكانت الأمانة وبلدياتها قد أنهت استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، حيث توشّحت شوارع وساحات وميادين المدينة والمحافظات والمراكز المحيطة بالأعلام الخضراء.
كما تم نشر العبارات الوطنية في اللوحات والشاشات الإلكترونية بالطرق والشوارع ومداخل ومخارج المدينة، وتشغيل الإنارة التجميلية على أعمدة الإنارة والساحات العامة والجزر الوسطية والتقاطعات.
وغطت الإنارة التفاعلية واللوحات الإحتفائية الجسور والأنفاق والميادين العامة بالمدينة، تأكيداً على أهمية هذه المناسبة الوطنية الكبرى، ومشاركة الأهالي فرحتهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.
كما دعمت الأمانة مشاركات أكثر من 6000 مرفق تجاري لمختلف الأنشطة بالأسواق والشوارع التجارية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وشملت مشاركاتها تركيب الأعلام والإضاءات الجمالية واللوحات الوطنية.
وهيأت أمانة الطائف الحدائق والمنتزهات العامة الكبرى بالمحافظة لاحتضان كافة الفعاليات والمناشط للاحتفال باليوم الوطني الغالي، والتي ستشمل العديد من البرامج والأنشطة التفاعلية والترفيهية، وعلى رأسها العرضة السعودية وعروض الفرق الشعبية، والأركان الخاصة بالأسرة والطفل والنشاطات المختلفة، إضافة إلى الفقرات المسرحية والمسابقات الثقافية وتوزيع الهدايا على المشاركين.
وأتاحت الأمانة الفرصة لمشاركات كافة الجهات العامة والخاصة ومراكز الأحياء والمتطوعين والمتطوعات في الاحتفالات، وسخرت كافة القدرات والإمكانات لإظهار هذه المناسبة الغالية بالشكل الذي يليق بأهميتها، وبينت أن كل العروض والفعاليات تم إعدادها بعناية لتكون ملائمة لجميع الأعمار، وتحمل في طياتها رسائل تعمل على تعزيز الانتماء الوطني.