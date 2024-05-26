138 مبادرة و34 تدخلاً حضريًا لتحسين جودة الحياة بجازان

نفذت أمانة منطقة جازان، 138 مبادرة لتحسين الزوائد التنظيمية، و34 تدخلاً حضريًا إلى مشروعاتها، خلال الربع الأول من عام 2024، بمساحة إجمالية تصل إلى 800 ألف متر مربع.
يأتي ذلك في مسارات عدة، تشمل: الحدائق، والشوارع، والساحات، والميادين، إضافة إلى مضامير المشي، والفرص الاستثمارية، والمشاركة المجتمعية.
وتهدف الأمانة من خلال مشروعاتها إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات الفنية الحديثة والتميز في جودة الخدمات لخلق بيئة حضرية مثالية تحقق طموحات برنامج جودة الحياة.
وكذلك تحقيق خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ودعم عناصر التدخل الحضري، ورفع كفاءة المجال العام لإيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال أنسنة المدن، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي، وتحسين المعيشة، وتمكين قطاعي الثقافة والترفيه.