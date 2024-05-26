138 مبادرة و34 تدخلاً حضريًا لتحسين جودة الحياة بجازان

نفذت أمانة منطقة جازان، 138 مبادرة لتحسين الزوائد التنظيمية، و34 تدخلاً حضريًا إلى مشروعاتها، خلال الربع الأول من عام 2024، بمساحة إجمالية تصل إلى 800 ألف متر مربع.