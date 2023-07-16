نمو متسارع للعلاقات.. ما أشكال التعاون في مجال الطاقة بين السعودية واليابان؟

ولا يقتصر التعاون في مجال الطاقة بين الدولتين على ما سبق؛ فتنفرد المملكة بأنها أكبر مورد للنفط إلى اليابان، وقد صدرت إليها 40 في المئة من إجمالي الواردات النفطية في اليابان عام 2021م، وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم استراتيجية في جزيرة أوكيناوا اليابانية؛ حيث تورد منتجات مكررة إلى 6400 محطة في اليابان، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 100 في شركة "أرامكو آسيا اليابان"، بالإضافة إلى امتلاكها حصصًا بنسبة 70 في المئة في شركة "إس إتش بي بي" اليابانية المحدودة، و70 في المئة في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.