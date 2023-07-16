نمو متسارع للعلاقات.. ما أشكال التعاون في مجال الطاقة بين السعودية واليابان؟

تأسّست العلاقات الدبلوماسية بين السعودية واليابان عام 1955م، لكنّ البلدين كانا يتطلّعان إلى بناء علاقاتهما قبل ذلك بسنوات طويلة، وقد مارسا في هذا الإطار أشكالًا من الاتصال الرسمي؛ ففي عام 1946م التقى الملك عبدالعزيز آل سعود أثناء زيارته لمصر بالوزير المفوض الياباني في القاهرة، وأعرب المؤسس خلال اللقاء عن تقديره للثقل الذي تحظى به اليابان، بالقول: "نحن نحترم اليابان باعتبارها بلدًا عظيمًا في جنوب شرق آسيا".
وحظيت علاقات الدولتين بالتطور الدائم طيلة 68 عامًا، لكنها شهدت نقلة نوعية عام 2016 أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان لليابان، واتفاقه مع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي على تشكيل رؤية مشتركة بين الدولتين تحت مسمى "الرؤية السعودية اليابانية 2030"؛ ما أدى إلى نقل التعاون إلى مرحلة استراتيجية، وقد مهدت زيارة ولي العهد إلى تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في 2017م.
وتسارع نمو العلاقات في جميع المجالات في مرحلة الشراكة الاستراتيجية، فأصبحت اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 47,489 مليار دولار في عام 2022م، مسجلًا فائضًا بـ34,052 مليار دولار لصالح المملكة، وانعكست الشراكة على التعاون في مجال الطاقة بين الرياض وطوكيو، فدعمتا استقرار أسواق البترول العالمية، وتعاونا في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، وقد صدّرت المملكة لليابان أول شحنة من الأمونيا الزرقاء على مستوى العالم عام 2021م.
ولا يقتصر التعاون في مجال الطاقة بين الدولتين على ما سبق؛ فتنفرد المملكة بأنها أكبر مورد للنفط إلى اليابان، وقد صدرت إليها 40 في المئة من إجمالي الواردات النفطية في اليابان عام 2021م، وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم استراتيجية في جزيرة أوكيناوا اليابانية؛ حيث تورد منتجات مكررة إلى 6400 محطة في اليابان، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 100 في شركة "أرامكو آسيا اليابان"، بالإضافة إلى امتلاكها حصصًا بنسبة 70 في المئة في شركة "إس إتش بي بي" اليابانية المحدودة، و70 في المئة في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.