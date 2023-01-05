المملكة.. الحالة الماطرة مستمرة والأمطار ستشمل هذه المناطق يوم الخميس

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، بأنه يُتوقع أن تتركز الأمطار يوم الخميس على المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة؛ بحيث تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول على أجزاء عدة من المنطقة الشرقية فجر وصباح الخميس، وتتركز على (قرية العليا، والنعيرية، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والدمام، والخبر، وبقيق، والأجزاء الشمالية من محافظتي الأحساء والعديد)، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، بالإضافة لأجزاء من منطقة الرياض إداريًّا؛ بما في ذلك العاصمة.
ومع ساعات ما بعد الظهر، يُتوقع تكاثر كميات من السحب الركامية على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتشمل الأمطار العديد من المناطق؛ بما في ذلك العاصمة المقدسة والطائف، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان للوديان والشعاب؛ وذلك بالتزامن مع تراجع رقعة الأمطار على المنطقة الشرقية؛ بحيث تتركز حينها على وسط المنطقة.
وبحسب المختصين في مركز "طقس العرب"، يُتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول ساعات المساء والليل على أجزاء عدة من وسط المنطقة الشرقية ووسط منطقة الرياض إداريًّا؛ بما في ذلك العاصمة، ووصولًا لأجزاء من مكة المكرمة.