المملكة.. الحالة الماطرة مستمرة والأمطار ستشمل هذه المناطق يوم الخميس

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول على أجزاء عدة من المنطقة الشرقية فجر وصباح الخميس، وتتركز على (قرية العليا، والنعيرية، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والدمام، والخبر، وبقيق، والأجزاء الشمالية من محافظتي الأحساء والعديد)، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، بالإضافة لأجزاء من منطقة الرياض إداريًّا؛ بما في ذلك العاصمة.