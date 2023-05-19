قيس سعيد يلتقي "السيسي" و"الأسد" على هامش القمة العربية 32 بجدة

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال الدورة 32 للقمة العربية المنعقدة حالياً بمدينة جدة.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين الشعبين التونسي والمصري وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات، مع التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وضرورة العمل الجماعي لمواجهتها وتخطّيها.
كما التقى "سعيّد"، اليوم، نظيره السوري بشار الأسد، على هامش مشاركته في الدورة 32 للقمة العربية المنعقدة حالياً بمدينة جدة.
وتطرق اللقاء وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية إلى علاقات التعاون بين تونس وسوريا وضرورة توسيعها نحو مجالات واعدة وتصورات غير تقليدية، مع الاتفاق على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.
ومثّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص بعض الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.