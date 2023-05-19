قيس سعيد يلتقي "السيسي" و"الأسد" على هامش القمة العربية 32 بجدة

وتطرق اللقاء وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية إلى علاقات التعاون بين تونس وسوريا وضرورة توسيعها نحو مجالات واعدة وتصورات غير تقليدية، مع الاتفاق على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.