أكثر من 15.000 مستفيد في جمعية "كهاتين" لشهر أغسطس 2023

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، عن تقديمها خدمات لأكثر من 15 ألف مستفيد خلال شهر أغسطس 2023م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف؛ وذلك في إطار سعي الجمعية لتوفير الرعاية الشاملة للأيتام المستفيدين ونقلهم من الاحتياج إلى الاكتفاء.
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع، أن مجموع الدعم المقدم بلغ 4.001.300 ريال موزعًا ما بين كفالات الأيتام وتوزيع المساعدات المادية والعينية، وإقامة البرامج، والأنشطة للأيتام، وأسرهم.
وقد تَشَرفت الجمعية بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ محافظة الطائف بقبول الرئاسة الفخرية لفرع الجمعية بالطائف.
وقدّمت الجمعية في ذات الشهر عددًا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث استمرت الجمعية في تقديم الخدمات التنموية للأيتام عبر برنامج "صيف كهاتين"، الذي امتد حتى نهاية شهر أغسطس، واختُتِم بالحفل الختامي الذي تم في القاعة الكبرى بشركة مطوفي حجاج الدول العربية، وإطلاق معسكر "مخيم كهاتين" الذي أقيم في الطائف، والذي يهدف لاستثمار أوقات الأطفال في الإجازة الصيفية؛ بما يساعد على اكتشاف مهاراتهم القيادية والتعليمية وتنميتها.
وضمن أهداف القبول المجتمعي لمستفيدي الجمعية، حَظِيَ أبناؤها بالمشاركة من خلال 96 يتيم/ـة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف في جميع المباريات المقامة في مدينة الملك فهد الرياضية وفقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية للجمعية.
ونظّمت الجمعية بعض الرحلات الترفيهية لمستفيديها، تضمنت رحلة ترفيهية إلى مركز "فن لاند" للألعاب بسوق الحجاز بمكة المكرمة، وزيارة ترفيهية إلى مركز ووش لممارسة بعض المهن الحرفية التي تركز على إبراز مواهبهم وقدراتهم وتنميتها، وزيارة سياحية أثرية لمستفيدي فرع المدينة المنورة إلى بعض المساجد والأماكن الأثرية والتاريخية، وتأتي هذه المشاركات لتعزيز "إدماج الأيتام في المجتمع" كأحد التوجهات الاستراتيجية للجمعية.