أكثر من 15.000 مستفيد في جمعية "كهاتين" لشهر أغسطس 2023

وقدّمت الجمعية في ذات الشهر عددًا من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي؛ حيث استمرت الجمعية في تقديم الخدمات التنموية للأيتام عبر برنامج "صيف كهاتين"، الذي امتد حتى نهاية شهر أغسطس، واختُتِم بالحفل الختامي الذي تم في القاعة الكبرى بشركة مطوفي حجاج الدول العربية، وإطلاق معسكر "مخيم كهاتين" الذي أقيم في الطائف، والذي يهدف لاستثمار أوقات الأطفال في الإجازة الصيفية؛ بما يساعد على اكتشاف مهاراتهم القيادية والتعليمية وتنميتها.