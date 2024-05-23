الأول بالمملكة.. "مدير مطار أبها" يعلن عن تحويله إلى "مطار صامت"

وتابع: يتحقق ذلك بركائز أساسية؛ أولها دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات؛ حيث سيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء وتأخير الرحلات أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين، وعرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة وتصعيد المسافرين، وعمل حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية بالمطار.