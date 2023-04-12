خرج بعد 69 يومًا.. "سعود الطبية" تنقذ طفلًا من حروق متعددة من الدرجتين الثالثة والرابعة

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا يتمثل في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، تعرّض لحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة.
وأوضح استشاري جراحة التجميل والمسؤول عن الحالة د.عدنان السعداوي أن الطفل دخل للمدينة عن طريق إحالته من مستشفى شرورة؛ نتيجة تعرّضه لحروق بنسبة 50%، وكان على جهاز التنفس الصناعي وعلى أدوية رافعة للضغط ونبضات القلب، وتمتد الحروق لجميع مناطق الجسم تقريبًا كالوجه والصدر والظهر واليدين والساقين.
وأضاف الدكتور "السعداوي" أن فريقًا طبيًا متخصصًا أجرى عملية ترقيع وتنظير، حيث تمت إزالة الجلد الميت من المناطق المحروقة.
وأشار "السعداوي" إلى أن المريض واجه صعوبة في البلع والكلام بعد شهر ونصف من التنفس الصناعي، وتمت متابعته من الأطباء؛ فريق التخاطب والبلع، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، تمريض العناية المركزة وخصوصًا تمريض عناية الحروق.
ونوّه بأن المريض خرج بعد 69 يومًا من التنويم وهو قادر على الكلام والبلع والمشي بشكل جزئي.