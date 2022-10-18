محافظ الأحساء يشارك شباب المنطقة جلستهم الحوارية ويدشن مشروع "ألوان"

بدوره قال المهندس عبدالرحمن الحمام قائد فريق المجلس بالمحافظة المكلف: مرتكزات مشروع ألوان هي الشباب والسياحة والممكنات؛ فالتنوع الديموغرافي يشكل أحد عوامل القوة في المحافظة؛ حيث يبلغ عدد الشباب من الفئة العمرية 15-35 سنة حوالي 447.126 شابًّا وشابة، إضافة إلى أن محافظة الأحساء تضم أهم المعالم التاريخية والجغرافية بامتداد يصل إلى أكثر من 300 ألف كم2 بمقدار 20٪ من مساحة المملكة، وتمتاز بوجود مجموعة من المؤسسات وعدد من أصحاب الأعمال كممكنات حاضنة للمواهب الشابة، وتعزيزًا لقدرتها.