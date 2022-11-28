أمانة الرياض.. غرفة العمليات المشتركة تضبط 6059 مخالفاً وتتفقّد 9126 منشأة

نشرت أمانة الرياض ملخصاً لأبرز عمليات غرفة العمليات المشتركة لمعالجة أحياء وسط الرياض خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 20 نوفمبر 2022.
واوضحت قائلة: شهدت تلك الفترة ضبطيات، وإغلاقات، ومصادرات، بمشاركة 14 جهة حكومية تعمل وفق إطار تكاملي لتصحيح وضع أحياء وسط الرياض.
وشملت جهود الجهات خلال تلك الفترة إغلاق إشعار 4114 موقعاً، وزيارة 9126 للمواقع التجارية المخالفة.
وأشارت إلى أنه تم خلال تلك الزيارات ضبط 6059 عاملاً مخالفاً ومصادرة 1043 طناً من المواد الغذائية وإتلاف 31518 كجم مواد غذائية غير صالحة، وإغلاق 2940 موقعاً مخالفاً، وفصل الكهرباء والمياه عن المواقع المخالفة بواقع 804 عدادات، ومصادر 130246 قطعة مواد غذائية، وحجز 183 مركبة، ومصادرة 5862 شريحة اتصال مشتبه فيها.