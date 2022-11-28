أمانة الرياض.. غرفة العمليات المشتركة تضبط 6059 مخالفاً وتتفقّد 9126 منشأة

وأشارت إلى أنه تم خلال تلك الزيارات ضبط 6059 عاملاً مخالفاً ومصادرة 1043 طناً من المواد الغذائية وإتلاف 31518 كجم مواد غذائية غير صالحة، وإغلاق 2940 موقعاً مخالفاً، وفصل الكهرباء والمياه عن المواقع المخالفة بواقع 804 عدادات، ومصادر 130246 قطعة مواد غذائية، وحجز 183 مركبة، ومصادرة 5862 شريحة اتصال مشتبه فيها.