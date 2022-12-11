"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الباحة وجازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، جازان، عسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تتهيّأ الفرصة مساءً لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرّمة تشمل أجزاءها الساحلية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.