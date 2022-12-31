"أمانة المدينة" تدشن الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود

دشّنت أمانة المدينة المنورة اليوم السبت، الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول (2600)م؛ بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة.
وأوضحت "الأمانة" أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود، يخدم أحياء غرب المدينة المنورة، ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100م، ومكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5م، ومنطقتين للدوران بمخرجين، بالإضافة إلى تركيب 15 لوحة إرشادية للسلامة المرورية.
وبيّنت الأمانة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق، زادت كمياتها عن 160 ألف م3، وبأعمال ردم بلغت 455 ألف م3؛ مؤكدة أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف م3 من أعمال طبقة ما تحت الأساس، وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر، وتنفيذ عبّارتين صندوقيتين لتصريف مياه الأمطار بطول 1750 مترًا، والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا، بالإضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفّرة للطاقة بعدد 75 عامودًا.
ويأتي المشروع ضمن برامج وخطط الأمانة لرفع شبكة الطرق، التي تُسهم في حل مشاكل الازدحام، وتوفر حركة مرورية حرة لأهالي وزوار المدينة المنورة.