"أمانة المدينة" تدشن الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود

وبيّنت الأمانة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق، زادت كمياتها عن 160 ألف م3، وبأعمال ردم بلغت 455 ألف م3؛ مؤكدة أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف م3 من أعمال طبقة ما تحت الأساس، وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر، وتنفيذ عبّارتين صندوقيتين لتصريف مياه الأمطار بطول 1750 مترًا، والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا، بالإضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفّرة للطاقة بعدد 75 عامودًا.