وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك، أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريمًا لمعالي وزير خارجية إيران والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبدالله العنزي، ومستشار وزير الخارجية، محمد اليحيى.