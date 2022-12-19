سيارة عصرية متعددة الاستخدامات وبأسعار مناسبة.. "توكيلات الجزيرة" تُغَير سوق السيارات للأبد عبر "فورد تيريتوري"

ولقي التعاون بين عملاقي السيارات والتوصيل في هذه الحملة المقدمة من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات صدى واسع في المملكة؛ حيث مكّنت وبكل سهولة المجتمع في المملكة العربية السعودية من طلب السيارة من خلال التطبيق وتوصيلها للمكان الذي يختاره؛ لتصبح بذلك توكيلات الجزيرة للسيارات من العلامات التجارية التي غيّرت القواعد في عالم تسويق السيارات، وخالفت بذلك كل التوقعات من خلال حملتها، وفي ذات الوقت التزمت بالمحافظة على هوية علامتها التجارية، وأوصلت سيارة فورد تيريتوري الجديدة كليًّا بسعرها المنافس إلى كل مكان في المملكة وبطريقة إبداعية.