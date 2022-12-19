سيارة عصرية متعددة الاستخدامات وبأسعار مناسبة.. "توكيلات الجزيرة" تُغَير سوق السيارات للأبد عبر "فورد تيريتوري"

دشنت شركة الجزيرة للسيارات، الوكيل العريق لشركة فورد في المملكة العربية السعودية، سيارة فورد تيريتوري الجديدة كليًّا، والتي تتميز بكونها سيارة عصرية متعددة الاستخدامات وبأسعار في متناول يد الجميع، ولكن بطريقة سباقة وإبداعية لتواكب تميز السيارة نفسها.
واختارت "توكيلات الجزيرة" للتميز منصة هنقرستيشن الرائدة في مجال توصيل الطعام، لتوصيل سيارتها الجديدة كليًّا إلى جوال كل شخص بسرعة قياسية وبطريقة سهلة وإبداعية؛ لتكون أول سيارة تصبح متوفرة للشراء من خلال تطبيق توصيل الطلبات!
ولقي التعاون بين عملاقي السيارات والتوصيل في هذه الحملة المقدمة من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات صدى واسع في المملكة؛ حيث مكّنت وبكل سهولة المجتمع في المملكة العربية السعودية من طلب السيارة من خلال التطبيق وتوصيلها للمكان الذي يختاره؛ لتصبح بذلك توكيلات الجزيرة للسيارات من العلامات التجارية التي غيّرت القواعد في عالم تسويق السيارات، وخالفت بذلك كل التوقعات من خلال حملتها، وفي ذات الوقت التزمت بالمحافظة على هوية علامتها التجارية، وأوصلت سيارة فورد تيريتوري الجديدة كليًّا بسعرها المنافس إلى كل مكان في المملكة وبطريقة إبداعية.