نجم تطلق الحملة الثالثة "أمّن تسلم" لحماية أصحاب المركبات والمتضررين من الحوادث

الحملة التي تحمل شعار "وش تنتظر" وتستمر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، تهدف إلى إبراز أهمية التأمين كوسيلة فعالة للحماية من خسائر الحوادث المرورية وتوعية أصحاب المركبات بعدم الانتظار لحين وقوع الحوادث، وزيادة إدراكهم لخطورة قيادة المركبة في حال عدم وجود تغطية تأمينية سارية، كما تشجع الحملة قائدي المركبات على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها شركة نجم وشركات التأمين سواءً عند شراء وثائق التأمين أو تجديدها، مثل خصم "أحقية" الذي يتيح لحملة الوثائق الاستفادة من خصم يصل إلى 60% من قيمة التأمين تقديراً لخلو السجل التأميني من الحوادث والمطالبات.