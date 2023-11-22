"السديس": مواقف المملكة تنطلق من ثوابتها الإسلامية وجرائم الصهاينة لا يقبلها عُرف أو دين

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا ما ورد في كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوَّة للانضمام؛ بشأن تدهور الأوضاع في غزة، حيال تأكيدات المملكة مرارًا رفضها وإدانتها سياسة العقاب الجماعي؛ التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وشنّها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزَّل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.