"الأرصاد" يُنبِّه جازان: أمطار غزيرة وسيول مع تساقط البَرَد وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وفي تنبيهَين آخرَين لجازان ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.