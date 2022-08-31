"الأرصاد" يُنبِّه جازان: أمطار غزيرة وسيول مع تساقط البَرَد وتدنٍّ في الرؤية

وفي تنبيهَين آخرَين لجازان ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.