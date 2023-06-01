"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.