طيران ناس ينضم إلى منظمة السياحة العالمية "UNTOW" كأول طيران سعودي والأول في الشرق الأوسط من فئته

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا، أن انضمام طيران ناس للمنظمة كأول طيران سعودي والأول في الشرق الأوسط من فئته، سيعزز موقعه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، مشيراً إلى أن أهداف العضوية، يتوائم مع خطة الاستدامة في طيران ناس، التي تركز على تبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع والبيئة والاقتصاد، إضافة إلى دورها الفاعل في تشكيل مستقبل السفر العالمي، وجهودها الرائدة في بناء قطاع سياحي مستدام، مضيفاً بأن طيران ناس يضع اﻻستدامة في صلب عملياته، بالانسجام مع مستهدفات السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول العام 2060.