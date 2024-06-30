"ترشيد" تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 15 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 12 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 18% تقريباً.