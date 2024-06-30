"ترشيد" تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وخفض استهلاكها في المباني البالغ عددها 16 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قامت بتطبيق 8 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام إدارة محطات التبريد، وإعادة تأهيل أجهزة ذات تردد متغيّر على مضخات المياه المبرّدة الثانوية، إضافة إلى تركيب نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، وإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدالها بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة.
يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ نحو 15 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 12 مليون كيلو واط/ساعة سنوياً، أي بنسبة خفض مستهدفة تبلغ 18% تقريباً.