"موهبة" تعقد "ملتقى الصيف" لتأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبياد الدولي للفلك

تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية "ملتقى الصيف" لتدريب 11 طالباً وطالبة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 1 أغسطس 2024؛ لتأهيلهم إلى تمثيل المملكة للمرة الأولى في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، الذي سيقام في جمهورية البرازيل الاتحادية خلال الفترة من 17 حتى 27 أغسطس 2024.
ويهدف الملتقى إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد والإسهام في بناء جيل مبدع ورائد في مجال علوم وتقنيات الفضاء، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهميته، وتطوير القدرات البشرية في قطاع الفضاء، إضافة إلى إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التطبيقية والهندسية في القطاع.
يشار إلى أن الملتقى يضم الطلبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتضمن برنامجاً تدريبياً يتجاوز (180) ساعة، وينتهي بترشيح عدد من المتقدمين لتمثيل المملكة عالمياً في الأولمبياد.
ويأتي ملتقى الصيف امتداداً للجهود المشتركة بين "موهبة" و"هيئة الاتصالات"، ضمن عدد من البرامج التأهيلية والتي نفذت على مدى (12) شهراً؛ سعياً للاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية، وتعزيز ريادة المملكة في قطاع الفضاء.