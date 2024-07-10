"موهبة" تعقد "ملتقى الصيف" لتأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبياد الدولي للفلك

ويهدف الملتقى إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبياد والإسهام في بناء جيل مبدع ورائد في مجال علوم وتقنيات الفضاء، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهميته، وتطوير القدرات البشرية في قطاع الفضاء، إضافة إلى إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التطبيقية والهندسية في القطاع.