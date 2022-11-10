في اختتام أعماله.. "المحاكاة الصحية 2022" يعتمد 168 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين

اختتم "المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2022" أعمال دورته الخامسة التي عقدت في فندق كراون پلازا RDC بمدينة الرياض، واستمرت خمسة أيام، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لتطوير الموارد البشرية بوزارة الصحة، ومدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة.
من جانبه بيّن مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أحمد بن حمد الفهيد؛ أن عقد المؤتمر على مدى خمسة أيام أظهر قدرة الكوادر الوطنية على الإعداد والتنظيم والمتابعة، مقدمًا الشكر لكل العاملين في تنظيم المؤتمر والشركاء وكل الجهات التي شاركت في المؤتمر من القطاعين الحكومي والأهلي، وكذا المتحدثون ومقدمو ورش العمل والعارضون.
وقال الفهيد: إنه تم أيام المؤتمر الخمسة عقد خمس عشرة جلسة حوارية، وأربعين ورشة عمل، والعديد من المحاضرات في مسارات متخصصة، كما تحدث في المؤتمر أكثر من خمسين محليًّا ودوليًّا، وعقدت خلال المؤتمر مسابقات علمية في المولاج "محاكاة مباشرة الإصابات"، وهاكاثون المحاكاة الصحية، ومسابقة حاضنة الأبحاث، وقصص نجاح صحية.
وبيّن الفهيد أن هيئة التخصصات الصحية السعودية اعتمدت برنامجًا علميًّا في المؤتمر تضمن اعتماد 168 ساعة تعليم طبي مستمر للمسجلين الذين شاركوا فعليًّا في حضور المؤتمر.