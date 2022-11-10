في اختتام أعماله.. "المحاكاة الصحية 2022" يعتمد 168 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين

وقال الفهيد: إنه تم أيام المؤتمر الخمسة عقد خمس عشرة جلسة حوارية، وأربعين ورشة عمل، والعديد من المحاضرات في مسارات متخصصة، كما تحدث في المؤتمر أكثر من خمسين محليًّا ودوليًّا، وعقدت خلال المؤتمر مسابقات علمية في المولاج "محاكاة مباشرة الإصابات"، وهاكاثون المحاكاة الصحية، ومسابقة حاضنة الأبحاث، وقصص نجاح صحية.