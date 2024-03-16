النائب العام: التبرع السخي من خادم الحرمين وولي العهد يبرهن دعمهما للعمل الخيري وحرصهما عليه

ونوّه إلى هذه الحملة العظيمة التي جاءت بموافقة كريمة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، واهتمامًا منها في تنمية وحوكمة العمل الخيري، للوصول إلى المستفيد بكل يسر وموثوقية عبر المنصة الوطنية الموحدة "إحسان".