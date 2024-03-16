النائب العام: التبرع السخي من خادم الحرمين وولي العهد يبرهن دعمهما للعمل الخيري وحرصهما عليه

رفع النائبُ العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، شكرَه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على التبرع السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة.
وأكّد "المعجب" أن هذا العمل الجليل يبرهن دعمهما، أيدهما الله، للعمل الخيري وحرصهما عليه، وتعزيز أواصر التكافل بين أفراد المجتمع.
ونوّه إلى هذه الحملة العظيمة التي جاءت بموافقة كريمة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، واهتمامًا منها في تنمية وحوكمة العمل الخيري، للوصول إلى المستفيد بكل يسر وموثوقية عبر المنصة الوطنية الموحدة "إحسان".
وأشار "المعجب" إلى أهمية المشاركة في هذه الحملة؛ لما تحمله من معانٍ عظيمة ومقاصد سامية في العمل الخيري وتنميته واستدامته، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.