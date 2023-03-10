قبل نهاية الإجازة.. جسر الملك فهد يؤجّل الصيانة ويفتح جميع بواباته للمسافرين

أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد، اليوم، تأجيل أعمال الصيانة، التي بدأتها منذ بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، لجسر الملك فهد.
وقالت المؤسسة، اليوم، إنه تقرّرت إعادة جدولة أعمال صيانة وتوسعة مناطق الإجراءات التي سبق الإعلان عنها، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك فهد وعدم تأثرها.
وكان جسر الملك فهد قد أغلق بعض بواباته بداية الأسبوع الجاري، ولأول مرة، وبعد نحو 36 عاماً منذ افتتاحه، بسبب الصيانة.
وقالت المؤسسة إنها بدأت أعمال توسعة وصيانة لمناطق الإجراءات بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة عملائها العابرين للجسر على مراحل عدة، حيث تكتمل أعمال المرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعاً حتى انتهاء الأعمال كافة خلال عام.
يُذكر أن جسر الملك فهد سجّل، يوم السبت الماضي، أعلى رقم عبور للمسافرين في يومٍ واحد، منذ افتتاحه، بعدد 136500 مسافر، في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023، ولثلاثة أيام متتالية، التي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني، إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت 361345 مسافراً.