قبل نهاية الإجازة.. جسر الملك فهد يؤجّل الصيانة ويفتح جميع بواباته للمسافرين

يُذكر أن جسر الملك فهد سجّل، يوم السبت الماضي، أعلى رقم عبور للمسافرين في يومٍ واحد، منذ افتتاحه، بعدد 136500 مسافر، في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023، ولثلاثة أيام متتالية، التي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني، إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت 361345 مسافراً.