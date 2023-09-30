مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة عشرينية نتيجة إنزلاق غضروفي نادر بطول 15 سـم

مشيراً إلى أنه بعد دراسة التاريخ المرضي والإطلاع على نتائج الفحوصات، قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل لإزالة الديسك وتخفيف الضغط الشديد القائم على منطقة الأعصاب، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعة ونصف، وتم فيها إجراء فتح جراحي محدود في أسفل الظهر (MICRODISCECTOMY) ، بالإستعانة بتقنيات الأشعة التداخلية الالكترونية، حيث تم توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، مع الحفاظ على مفاصل الظهر لتجنب الخشونه بالظهر مستقبلا، وصولاً إلى الرباط الأصفر(Ligament flavum ) ، ومن ثم تم رفع الضغط عن كيس الأعصاب (Dural sac).