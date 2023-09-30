مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة عشرينية نتيجة إنزلاق غضروفي نادر بطول 15 سـم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في إنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني من العمر، تشكو منذ 9 أشهر من آلام حادة بمنطقة أسفل الظهر وعدم القدرة على المشي والحركة، والشعور بالخدر والتنميل الدائم في الأطراف السفلية وخاصة الرجل اليمنى، الأمر الذي أعاقها عن ممارسة حياتها بصورة طبيعية.
وقال الدكتور بندر السبيعي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج ، أن المريضة حضرت إلى العيادة تشكو من زيادة حدة الأعراض، حيث تم إخضاعها مباشرة للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، وقد أظهرت النتائج بدقة وجود إنزلاق غضروفي كبير في الفقرة الرابعة والخامسة القطنية ضاغطاً على كيس الأعصاب.
مشيراً إلى أنه بعد دراسة التاريخ المرضي والإطلاع على نتائج الفحوصات، قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل لإزالة الديسك وتخفيف الضغط الشديد القائم على منطقة الأعصاب، مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعة ونصف، وتم فيها إجراء فتح جراحي محدود في أسفل الظهر (MICRODISCECTOMY) ، بالإستعانة بتقنيات الأشعة التداخلية الالكترونية، حيث تم توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، مع الحفاظ على مفاصل الظهر لتجنب الخشونه بالظهر مستقبلا، وصولاً إلى الرباط الأصفر(Ligament flavum ) ، ومن ثم تم رفع الضغط عن كيس الأعصاب (Dural sac).
موضحاً أنه عند رؤية الإنزلاق الغضروفي بالمنظار إتضح مدى الضغط الشديد الواقع على الأعصاب، حيث تم تحرير الغضروف المنزلق واستئصاله على قطعتين نظراً لكبر حجم الديسك الذي بلغ طوله 15سم.
وفي الختام أكد الدكتور بندر السبيعي على أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد ، إذ استطاعت المريضة التحرك بعد العملية بساعات قليلة، وغادرت المستشفى خلال 3 أيام من الجراحة بعد أن انتهت لديها نوبات الألم وتنميل الأطراف.