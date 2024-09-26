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القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

أعربت عن التمنيات له بالصحة والسعادة وللشعب الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بهذه المناسبة.. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي

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