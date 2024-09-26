القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بهذه المناسبة.. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.