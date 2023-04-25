تُسقط الخيام وتقلب الشاحنات.. "المسند" عن مراويح الربيع: تضرب الأرض!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه في مراويح الربيع تتشكّل الرياح الهابطة، مبيناً حقيقتها حيث الحرارة المرتفعة آخر النهار ترفع الهواء والرطوبة إلى أعلى فتتكثّف السحب.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "عندما تصل الرياح الصاعدة إلى قمم المزن الرُكامي نحو 10 كم يبرد الهواء، ويكون كثيفاً ثقيلاً فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحياناً 100كم في الساعة، وربما تبلغ 170كم في الساعة".
وتابع: عند ذلك "تضرب الأرض بشدة مثيرة للغبار ومؤثرة سلباً على الممتلكات، وقد تسقط الخيام، وتقلب الشاحنات المقطورة لسرعتها".