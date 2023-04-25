تُسقط الخيام وتقلب الشاحنات.. "المسند" عن مراويح الربيع: تضرب الأرض!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "عندما تصل الرياح الصاعدة إلى قمم المزن الرُكامي نحو 10 كم يبرد الهواء، ويكون كثيفاً ثقيلاً فيهبط إلى السطح بسرعة عالية تصل أحياناً 100كم في الساعة، وربما تبلغ 170كم في الساعة".