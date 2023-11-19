أمير الشرقية يُدشن مشاريع استثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الأحد، عدداً من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في مجالات (البنية التحتية، والإسكان، والسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتطوير الواجهات البحرية والشواطئ، والمنتزهات العامة، والمناطق المفتوحة)، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.