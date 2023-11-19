أمير الشرقية يُدشن مشاريع استثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الأحد، عدداً من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في مجالات (البنية التحتية، والإسكان، والسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتطوير الواجهات البحرية والشواطئ، والمنتزهات العامة، والمناطق المفتوحة)، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة تولي المشاريع التي تنفذها كافة القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتماماً كبيراً، مشيراً لأهمية سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
واطلع على عرض مرئي يستعرض أبرز المشاريع الاستثمارية، والتي شملت 18 مشروعاً استثمارياً بمساحة تقارب 3 ملايين م2، منها المشروع الاستثماري لبرج المياه (المعلم) بكورنيش الخبر، ومركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، والشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، وجزيرة المرجان بكورنيش الدمام، وبوليفارد ومول أجيال ارامكو بالظهران، والمركز الثقافي نبض الخبر، ومركز العثيم سيركل بكورنيش الخبر، ومركز العثيم بارك في الدمام، ومشروع قلب الخبر، ومشروع قلب الضاحية ومشروع بيوت التلال، ومنتجع الريتزكارلتون في شاطئ نصف القمر، والمستشفى التخصصي للقلب والرئتين بالخبر، ونادي إسطبلات الفروسية بالدمام، ونادي كبار السن بالدمام، حيث استمع لشرح عن كل مشروع والتصاميم المقترحة وأهم العناصر والأنشطة، والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة وستعكس الجاذبية الاستثمارية والإقبال الذي تتمتع به المنطقة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لدعم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعاداً استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية، مقدماً شكره للمستثمرين على ثقتهم وشراكتهم البناءة الفاعلة، والتي سترفع من جاذبية المنطقة وجودة الحياة بها.
وأضاف الجبير: "شهدت المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الرائدة والمميزة، والتي ستسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة"، مؤكداً استمرار الأمانة في استقطاب العديد من الاستثمارات من خلال حزمة التسهيلات والخدمات والدعم الذي تقدمه للمستثمرين ورواد الأعمال.
بعد ذلك، سلم أمير المنطقة الشرقية عدداً من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، وهنأهم بمناسبة تسلمهم لمساكنهم، مقدماً شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في تملك الأسر الأشد حاجة لوحداتهم السكنية.