سلى روحي بطفلة ودموعي تذرف.. أم الشهيد "مقري" حاجة في ضيافة الملك

وبكامل الرضا بما قسمه الله لها؛ تتحدث "أم سليمان" وهي تشاهد حجم الاهتمام الكبير من قبل القائمين على برنامج ضيوف الملك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأوضحت: "استُشهد مدافعًا عن دينه وأرضه في الحد الجنوبي، وترك لي من رائحته (طفلة) كل ما شاهدتها استذكرته، وسلّيت روحي بالحديث معها، تذرف دموعي عند ذكره، لكن ما يثبتني أنه شهيد دين ووطن، أكرمنا في حياته وبعد استشهاده، إذ أهدى عائلته وسام شرف، ليسميني الناس بعده والدة الشهيد، الذي خدم وطنه ودافع عن أرضه".