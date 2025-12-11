أكثر من 52 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعو الباحة خلال عام 2025

أظهرت إحصائية فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، أن عدد المتطوعين بالمنطقة لعام 2025، بلغ (2089) من الرجال والنساء، بعدد ساعات تطوعية وصلت إلى (52920) ساعة.
وأشارت الإحصائية إلى طرح الفرع (876) فرصة تطوعية، محققة عائدًا اقتصاديًا بنحو (2561260) ريالًا, تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لأهالي المنطقة والزوار في موسم الصيف، إضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، والمناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.
ونفَّذ الفرع (9) مبادرات، وعددًا من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية، إلى جانب عددٍ من الدورات في الإسعافات الأولية؛ لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وأكّد حرصه على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والعمل على تطوير منسوبيه من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
وأشار إلى تقديم فرصًا تطوعية لأفراد المجتمع في المجال الصحي، والإنساني، والرياضي، والبيئي والتوعوي، والعمل على استقطاب المتطوعين من سكان منطقة الباحة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.