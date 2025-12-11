أكثر من 52 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعو الباحة خلال عام 2025

وأشارت الإحصائية إلى طرح الفرع (876) فرصة تطوعية، محققة عائدًا اقتصاديًا بنحو (2561260) ريالًا, تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لأهالي المنطقة والزوار في موسم الصيف، إضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، والمناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض.