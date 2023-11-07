أمطار مصحوبة برعد تلفّ 5 مناطق.. قراءة في طقس المملكة لـ24 ساعة مقبلة

ويكون نهار يوم الأربعاء معتدلًا إلى حار نسبيًا في أغلب المناطق، وتنشأ بعد الظهر والعصر حالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب غرب المملكة، حيث تتكاثر السحب الركامية وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة وصولًا إلى الطائف وشرق مكة المكرمة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط محليًا في بعض المناطق.