انخفاض في درجات الحرارة وتحسن في الأجواء ببعض المناطق

تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية أقلّ حرارة تدريجيًّا لشمال المملكة، وتمتدّ لأجزاء من الوسطى خلال الأيام القادمة، وتتسبب في انخفاض على درجات الحرارة وتحسن في الأجواء نسبيًّا في عدة مناطق.
ويُتوقّع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف، ويمتدّ هذا الانخفاض يوم السبت إلى مناطق حائل والقصيم وحفر الباطن، وصولًا لشمال منطقة الرياض، لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلًا بالمُقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالًا في ساعات الليل.
أما على صعيد الأمطار فيُتوقّع أن تبقى الفرصة مُهيأة لظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على المُرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع احتمالية لهطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من المُرتفعات، وبخاصة مرتفعات شمال وشرق مكة المكرمة.