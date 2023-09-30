انخفاض في درجات الحرارة وتحسن في الأجواء ببعض المناطق

ويُتوقّع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف، ويمتدّ هذا الانخفاض يوم السبت إلى مناطق حائل والقصيم وحفر الباطن، وصولًا لشمال منطقة الرياض، لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلًا بالمُقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالًا في ساعات الليل.