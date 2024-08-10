عبر "أبشر".. "المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

وأضاف: شروط الخدمة تتضمن وجود هوية رقمية موثقة في منصة "أبشر"، وأن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)، وأن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.