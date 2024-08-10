عبر "أبشر".. "المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية

أتاح "المرور السعودي"، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفق المادة (75) من نظام المرور عبر منصة "أبشر" دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.
وقال "المرور": تمكنك هذه الخدمة من تمديد مهلة السداد للمخالفات المرورية الخاصة بالمستفيد.
وأضاف: شروط الخدمة تتضمن وجود هوية رقمية موثقة في منصة "أبشر"، وأن تكون المخالفة قد تجاوزت المدة الخاصة بالاعتراض على المخالفة (30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة)، وأن يتم تقديم طلب تمديد مهلة السداد خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على المخالفة.
وأوضح "المرور" أن خطوات الخدمة هي: الدخول على منصة أبشر، ثم خدماتي، ثم المرور، ثم تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.
وأشار إلى أن التمديد لا يشمل المخالفات المتراكمة المرتكبة قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م.