جدة تستضيف أول مؤتمر دولي يبحث الأحكام الفقهية لطب النساء التجميلي التجديدي

وبينت استشاري النساء والتوليد والعقم ومساعدة الإنجاب أن أهم أهداف المؤتمر تتركز على تحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وحقها في التمتع بحياة ذات جودة صحية عالية من خلال الممارسات الصحية ضمن الضوابط الشرعية، الخروج بتوصيات من خلال المناقشات مع الفقيهات والخبيرات في مجمع الفقه الإسلامي الدولي لعرضها على المجمع لإصدار الفتوى الشرعية، إضافة إلى التعريف بطب النساء التجميلي التجديدي وأخلاقيات الممارسة المهنية في هذا المجال الهام سريع التطور والانتشار في كل المراحل العمرية للسيدات وخاصة الفتيات الشابات، والتعريف بدور الإعلام في نشر ثقافة طب النساء التجميلي وتأثيره على العلاقة الحميمية بين الزوجين.