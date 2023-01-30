جدة تستضيف أول مؤتمر دولي يبحث الأحكام الفقهية لطب النساء التجميلي التجديدي

تنطلق الجمعة المقبل في جدة فعاليات المؤتمر الطبي الفقهي الدولي لطب النساء التجميلي التجديدي الذي دعت إليه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمشاركة نخبة وصفوة من الفقيهات المختصات في الفقه الطبي عامة ونوازله خاصة وكوكبة من الطبيبات المختصات من السعودية والدول العربية والعالمية.
وأوضحت رئيسة المؤتمر استشاري النساء والتوليد والعقم ومساعدة الإنجاب المختصة في طب النساء التجميلي، استشاري دولي للرضاعة الطبيعية عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية الدكتورة حنان بنت علي سلطان، أن طب النساء التجميلي التجديدي غير الجراحي يعد الأكثر شعبية في مجالات الطب التجميلي والأسرع تطوراً وانتشاراً كتخصص دقيق في مجال الطب، حيث لاقى إقبالاً وانتشاراً واسعاً وكبيراً في السنوات العشر الماضية من الأطباء والسيدات في جميع المراحل العمرية.
وأضافت الدكتور حنان أن هذا المؤتمر يأتي داعماً ومؤيداً ومعززاً لرؤية 2030 في تمكين المرأة وحقها في التمتع بحياة ذات جودة صحية عالية، وتمكينها كباحثة طبياً وفقهياً في ظل حكومتنا الرشيدة الداعمة للمرأة في كل مجالات الحياة، إذ يتميز المؤتمر ببحث ومناقشة هذه الإجراءات التجميلية التجديدية من الناحية الطبية والفقهية لمعرفة الأحكام الفقهية التي تعد من النوازل الفقهية تمهيداً لإصدار الفتاوى الشرعية من المجامع والهيئات الفقهية.
وقالت إنه نظراً لخصوصية وحساسية محاور المؤتمر والتي تناقش وظيفة ومظهر المنطقة الحميمية فقد ارتأينا أن تكون جلسات المؤتمر خاصة بالسيدات، حيث يشارك فيه نخبة متميزة من الطبيبات المختصات في طب التجميل النسائي والطب الجنسي دولياً وكوكبة من الفقيهات المختصات في الفقه الطبي عامة و نوازله خاصة من الجامعات الشرعية العريقة في المملكة، كما يشارك فيه خبيرات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي للخروج بتصور دقيق للمسألة (النازلة) مع توصيات بالرؤية الفقهية لمزاولة طب التجميل النسائي التجديدي لهذه المنطقة الحميمة.
ولفتت إلى أن المؤتمر يناقش 5 محاور في مجال طب التجميل النسائي وهي: تحسين المظهر الجمالي للمنطقة الحميمية بالجراحة وبدون جراحة، تضييق المهبل للتحسين والتعزيز الوظيفي وخاصة بعد التغييرات المصاحبة للولادة الطبيعية أو لنقص هرمون الأنوثة بعد انقطاع الطمث، تحسين سلس البول وتأهيل عضلات الحوض بدون جراحة، تحسين وعلاج مشاكل العلاقة الحميمة، والإجراءات التجميلية والسيكولوجية الجنسية للعلاقات الزوجية.
وبينت استشاري النساء والتوليد والعقم ومساعدة الإنجاب أن أهم أهداف المؤتمر تتركز على تحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وحقها في التمتع بحياة ذات جودة صحية عالية من خلال الممارسات الصحية ضمن الضوابط الشرعية، الخروج بتوصيات من خلال المناقشات مع الفقيهات والخبيرات في مجمع الفقه الإسلامي الدولي لعرضها على المجمع لإصدار الفتوى الشرعية، إضافة إلى التعريف بطب النساء التجميلي التجديدي وأخلاقيات الممارسة المهنية في هذا المجال الهام سريع التطور والانتشار في كل المراحل العمرية للسيدات وخاصة الفتيات الشابات، والتعريف بدور الإعلام في نشر ثقافة طب النساء التجميلي وتأثيره على العلاقة الحميمية بين الزوجين.
وقالت إن المؤتمر يستهدف الممارسات الصحيّات والعاملات في تخصص النساء والولادة والتجميل النسائي التناسلي خاصة، والطبيبات المختصات في الطب الجنسي وطب الأمراض الجلدية والتناسلية وجراحة التجميل، الفقيهات والباحثات في الفقه الطبي عامة ونوازله خاصة، وكل من لها اهتمام بمحاور المؤتمر من السيدات.