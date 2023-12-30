"3" درجات فقط.. السودة تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وجازان وشرورة الأعلى

كشف المركزُ الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة "31" مئوية، فيما سجلت السودة 3 درجات فقط.