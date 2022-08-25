1300 أداة للتعقيم والوقاية توفر بيئةً صحية وآمنة لقاصدي المسجد الحرام

وبيّن "السويهري" أن الرئاسة استحدثت (11) روبوتًا ذكيًّا للتعقيم تعمل حتى (8) ساعات دون تدخّل بشري، عبر خريطة مبرمجة مسبقًا لتعقيم أنحاء المسجد الحرام، و(20) جهاز بايوكير لتعقيم الأسطح والأجواء معًا، بمساحة تُقدر بـ(1000) متر مربع في كل ساعة، و(20) جهاز تعقيم ضبابي يُستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي حديثٍ وعالي الجودة لتعقيم الأيدي، تعمل بخاصية عدم التلامس.