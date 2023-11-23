"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والكامل ورابغ وجدة والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.