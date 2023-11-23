"الأرصاد" تنبه 4 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والكامل ورابغ وجدة والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.